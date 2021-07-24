İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
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İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği Beyoğlu'nda kömürlükte yuva yapan yılanlardan biri yakalandı Kaçan anne yılan nedeniyle mahalleli diken üstünde yaşıyor İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kömürlükte yuva yapan yılanlar paniğe neden oldu.

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

Beyoğlu'nda kömürlükte yuva yapan yılanlardan biri yakalandı

Kaçan anne yılan nedeniyle mahalleli diken üstünde yaşıyor

İSTANBUL - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kömürlükte yuva yapan yılanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine alarma geçen itfaiye ekipleri yılanlardan birini yakalarken, mahalleli kaçan anne yılan nedeniyle büyük korku yaşıyor.

Edinilen bilgeye göre, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Hakem Sokak'ta bir apartmanın önündeki yılanı fark eden vatandaşlar dehşete kapıldı. Kediye saldıran yılanı görünce büyük korku yaşayan vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Doğal gaz kutusu altına saklanan yavru yılan ekipler tarafından uzun çubuklar yardımıyla yakalanırken, anne yılan ise kaçtı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın kaçması nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli evlerine giremediklerini söyledi.

"Çok korkuyoruz"

Emlakçılık yapan Şerif Vural çok korktuklarını içeri giremediklerini ifade ederek, "Buranın emlakçıyım. Burası benim yerim. Ben bayram ziyaretine gitmiştim. Beni aradılar. Çocuklar burada nargile içerken. Buradan çıkıyor kediye saldırıyor. 2 metre boyunda yılanı görüyor. Buradan aşağıyı iniyor. İtfaiye geldi. Yavrusunu yakaladık. Ama diğerini yakalayamadık. Büyükleri yok. Korkuyoruz içeri giremiyoruz" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini ise, "Mahalleyi yılan bastı. Birini yakaladık. Annesi kaçtı gitti. İki tane gördük. Yavrusunu aldık. Annesi kayboldu. Nerden geldiğin bilmiyoruz. Burası hayvanat bahçesine döndü. 3 gündür biz mücadelesini yapıyoruz. Mahalleli korkuyor. Burada su kanalı var. Suyun gideri kanalizasyona bağlı" dedi.

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
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