İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği Ataşehir ve Sancaktepe'de görülen yılanlar paniğe neden oldu Ataşehir'de bir otelin bahçe katında yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

21.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:57

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

Ataşehir ve Sancaktepe'de görülen yılanlar paniğe neden oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir otelin bahçe katında yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Sancaktepe'de de bir aracın motor kısmından yılan çıktı. Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan 'yılan yakalama' olayları vatandaşları tedirgin etti.

Ataşehir İçerenköy Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir otelin bahçe katında dün sabah saatlerinde boyu 1 metreyi bulan yılan görüldü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı kısa sürede yakaladı. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, tekrar doğaya salınmak üzere götürüldü.

Sancaktepe'de de bir aracın motor kısmında yılan bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Araç sahibi kendi çabalarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti.

Yılandan korktuklarını söyleyen Ramazan Pala isimli vatandaş, "Otelin bahçesinde yılan gördük. Yaklaşık 1 buçuk metre boyundaydı. Yılanı görünce tedirgin olduk. Millet panik yaptı. İtfaiyeye haber verdiler. İtfaiye ekipleri de olaya müdahale etti. Yılanı alıp götürdüler. Önceki günlerde de Silivri'de bulunmuş. Halk olarak bu olaydan tedirginiz" dedi.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte yılanların ortaya çıktığını söyleyen Engin Göğercin ise, "İtfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. İnsanlar korkuyor, tedirgin oluyorlar. Biz de burada çalışıyoruz" diye konuştu.

Ataşehir ve Sancaktepe'de yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de bir çiftlik evinde yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan 'yılan yakalama' olayları vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Haber
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Haber
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Haber
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Vekil transferi polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek Partisi'ne destek vereceklerini söyledi
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Hasan Şaş Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: İstanbul'un göbeğinde yılan paniği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:57:55. #1.15#
title