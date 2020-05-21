İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
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İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği Ataşehir ve Sancaktepe'de görülen yılanlar paniğe neden oldu Ataşehir'de bir otelin bahçe katında yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

21.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:41

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

Ataşehir ve Sancaktepe'de görülen yılanlar paniğe neden oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de bir otelin bahçe katında yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Sancaktepe'de de bir aracın motor kısmından yılan çıktı. Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan 'yılan yakalama' olayları vatandaşları tedirgin etti.

Ataşehir İçerenköy Yeşilvadi sokakta bulunan bir otelin bahçe katında dün sabah saatlerinde boyu 1 metreyi bulan yılan görüldü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı kısa sürede yakaladı. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, tekrar doğaya salınmak üzere götürüldü.

Sancaktepe'de de bir aracın motor kısmında yılan bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Araç sahibi kendi çabalarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti.

Ataşehir ve Sancaktepe'de yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de bir çiftlik evinde yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan 'yılan yakalama' olayları vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul'un göbeğinde yılan paniği

Kaynak: İHA

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