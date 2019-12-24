İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor
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İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor

İstanbul Sancaktepe'de 28 yaşındaki bir adamın apartman boşluğunda çekilen fotoğrafı vicdanları yaraladı. Yetimhanede büyüyen evsiz adam, yetkililerden yardım bekliyor.

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52
İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor

Mahallesi'nde yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen 28 yaşındaki Burhan Füson isimli vatandaş, bir apartmanın merdiven boşluğunda yaşıyor.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaşamını sürdüren ve soğuk havalarda zor zamanlar geçiren talihsiz genç, yetkililer tarafından kendisine bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

28 yaşındaki gencin 1 aydır burada yaşadığı öğrenilirken, olaya tanık olanlar "Birçok yetkiliyi aradık ama sahip çıkan olmadı" dediler.

Çevre sakinleri, 28 yaşındaki adama yetkililerden bir yardım eli bekliyor.


Haber Videosu

: İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor
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