: İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen 28 yaşındaki Burhan Füson isimli vatandaş, bir apartmanın merdiven boşluğunda yaşıyor.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yaşamını sürdüren ve soğuk havalarda zor zamanlar geçiren talihsiz genç, yetkililer tarafından kendisine bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

28 yaşındaki gencin 1 aydır burada yaşadığı öğrenilirken, olaya tanık olanlar "Birçok yetkiliyi aradık ama sahip çıkan olmadı" dediler.

Çevre sakinleri, 28 yaşındaki adama yetkililerden bir yardım eli bekliyor.

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