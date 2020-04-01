İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada Mecidiyeköy'de motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip trafikte seyretti Çocuklardan biri düşme tehlikesi geçirdi Mecidiyeköy'de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan...

İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada

Mecidiyeköy'de motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip trafikte seyretti

Çocuklardan biri düşme tehlikesi geçirdi

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, çocuklardan biri ise düşme tehlikesi geçirdi.

Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kasksız ve plakasız trafikte giden sürücü, yan sepete de çocuklarını bindirdi. Hiçbir tedbir almadan trafikte dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü yürekleri ağza getirdi. Çocuklarının canlarını hiçe sayan sürücü, bu kadarına da "pes" dedirtti. Çocuklardan birinin düşme tehlikesi geçirdiği yolculuk kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA