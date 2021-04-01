İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adam, arkasından gelen taksici tarafından küfür edilerek kafa atıldıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi.

Şişli'de cadde üzerinde aracını park etmek isteyen adam, arkasından gelen taksici tarafından küfür edilerek kafa atıldıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi. Tekmeyle karşılık vermesi üzerine büyüyen kavgada, bagajdan beyzbol sopası alan taksici, adamın kafasını yardıktan sonra kaçtı. Kavga anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede kafasına 6 dikiş atılan adamın şikayeti üzerine kaçan taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki evinden çıkan 46 yaşındaki inşaat işçisi Sinan Karabay, aracına binerek cadde üzerindeki bir işyerine geldi. Karabay burada aracını park edeceği esnada iddiaya göre arkasından Dacia marka 34 TCY 72 plakalı taksi hızla gelerek yanında durdu. Taksici ardından ağır küfürler edince aracından inen Karabay, yanına gitti. Sakin olmasını söylemesi üzerine araçtan inen taksici, ağzına kafa attığı Karabay'a tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

TAKSİCİ BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık verdi. Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay'a vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından taksici aracına binerek hızla olay yerinden kaçarken, Karabay ise cep telefonuyla taksiciyi fotoğrafladı. Kavga anı ise hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"ÖNCE KAFA ATTI SONRA KIRMIZI BEYZBOL SOPASIYLA KAFAMA VURDU"

Olayla ilgili konuşan Sinan Karabay, "Şimdi ben sabah saatlerinde buraya geldim ancak park yerinde kamyon olduğu için yanında durdum. Sonrasında ise boşalan yere park etmek istedim. Taksici de arkadan çok hızlı geliyordu ve bir anda durdu. Ondan sonra el ve kol hareketleri yapmaya başladı. Ben de camı açtım, ondan sonra sakin ol dedim. O da camı açtı ve ana avrat dümdüz küfür saydı. Sonra geri geldim, derdin ne dedim. Sonra ağzıma kafa attı ve boğuştuk. Millet araya girdi, aracından kırmızı renkli bir beyzbol sopası alıp koşa koşa geldi ve tam kafama vurdu. Ondan sonra aracına binip kaçtı. Tabi ben hastaneye gittim, kafama 5-6 tane dikiş attılar. Oradan da karakola şikayetçi oldum" dedi.

KAFASINA 6 DİKİŞ ATILAN ADAMA SALDIRAN TAKSİCİ GÖZALTINDA

Olayın ardından yaşadığı şoku atlatan Karabay, kafasından yaralanması üzerine hastaneye gitti. Tedavi sonrasında başına 6 dikiş atılan adam, darp raporuyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından polis ekipleri, plakası belirlenen saldırgan taksiciyi yakalayarak gözaltına aldı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:57:21. #1.16#
title