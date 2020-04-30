İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi
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İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi

İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi
30.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:32

İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi Şişli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti Vatandaş ürünleri elleriyle seçti, belediye ekipleri önlem almadı Şişli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar,...

İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi

Şişli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazara akın etti

Vatandaş ürünleri elleriyle seçti, belediye ekipleri önlem almadı

İSTANBUL - Şişli'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Vatandaşların seçmece ürün yasağına rağmen meyve ve sebzeleri tek tek eliyle seçerken Şişli Belediyesi zabıta ekiplerince herhangi bir önlem alınmadığı görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye dört bir koldan savaşırken, pazara çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymaması pes dedirtti. İstanbul'da uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar pazara akın etti. Şişli'de kurulan semt pazarına gelen vatandaşlar tezgahların önünde sosyal mesafe kuralını ve maske kuralını hiçe saydı. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlarda "seçmece ürün" yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve hiçe sayması dikkat çekti. Vatandaşların kuralları hiçe saydığı semt pazarında Şişli Belediyesi Zabıta ekiplerinin herhangi bir önlem almadığı görüldü.

İstanbul'un göbeğinde sosyal mesafesiz ve seçmece pazar alışverişi

Kaynak: İHA

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