İstanbul'un göbeğinde sağa sola ateş açan magandalar gözaltına alındı İstanbul Şişli'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi gece saatlerinde defalarca havaya ateş açarak, yoldan geçen araçların önünü kesti.

İstanbul Şişli'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi gece saatlerinde defalarca havaya ateş açarak, yoldan geçen araçların önünü kesti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin kovalamacası sonucu yakalanan magandalar gözaltına alındı.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı alkol alan 3 kişi ellerindeki kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açarak caddeden geçen araçların önünü kesti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin kovalamacası sonucu yakalanan 3 maganda yaka paça gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri yola saçılan mermi kovanlarını toplarken, şüphelilerin sakladıkları silahları bulmak için olay yerinde çalışma başlattı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma sonucunda olay yerinde bulunan bir otomobilin altına atılmış 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA