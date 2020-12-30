Son dakika haberi... İstanbul'un göbeğinde "piton" operasyonu kamerada

Bir son dakika haberine göre Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu.

Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren Beyoğlu polisi, hazırlıklarını tamamlayarak dün saat 22.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda eve giren polis ekipleri, evde arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU BASKININA GİDEN POLİS PİTON BULDU

Salonda aramalara devam eden Beyoğlu polisi, cam fanusun içerisinde 3 metre uzunluğunda bir piton görünce şoke oldu. Gördükleri manzara karşısında şaşıran polis ekipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle cam fanustan alınan piton yılanı güçlükle plastik kutuya konuldu.

PİTONU İKİ KİŞİ ARACA TAŞIYABİLDİ

Yılan ardından ekipler tarafından araca konularak götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. Polis piton ticareti yaptığı belirlenen ve emniyette çeşitli suçlardan 18 adet suç kaydı olan M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı