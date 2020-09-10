İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: "Köpeği vurun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: "Köpeği vurun"

Beşiktaş'ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı.

İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada:
10.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:32

Beşiktaş'ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise "köpeği vurun" diyerek tekmelediği köpek kediyi bırakmadı.

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi'nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

"Köpeği vurun"

Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin "köpeği vurun" demesi de kan dondurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Tayanç Ayaydın Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla Milli Antalya Otomobil Jandarma
Şu an buradasınız: İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: "Köpeği vurun" - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 09:37:37. #1.15#
title