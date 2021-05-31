İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
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İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler.

İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler

Harbiye'de polis ekipleri doğum günü partisi yapılan bir restorana baskın düzenledi

Baskında mekan boşaltılırken içeridekilere toplamda 55 bin lira idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Harbiye'de yasağa rağmen gece yarısı bir restoranda doğum günü partisi düzenleyen gruba polis ekipleri baskın düzenledi. Doğum günü partisi ve baskın anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekilere toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harbiye'de bir restoranda çok sayıda kişinin olduğu ve doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

Salgını unutup doğum günü partisi verdiler

İhbarı değerlendiren ekipler, restoranda çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü. Pasta kesilip doğum günü partisinin de düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, bunun üzerine partiyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 55 bin 504 lira idari ceza uyguladı. İşlemlerin ardından boşaltılırken, doğum günü partisi ve polis baskını ise kameralara yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
İstanbul'un göbeğinde 'pes' dedirten görüntüler...Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler: Salgına rağmen doğum günü partisi verdiler
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