İstanbul'un Göbeğinde Pes Dedirten Görüntü! 3 Genç Kız Seyir Halindeki Aracın Camından Dışarı Çıktı
İstanbul Göztepe'de 3 genç kız, araç seyir halindeyken camdan dışarı çıktılar. O tehlikeli anlar kameralar tarafından görüntülendi.
İstanbul Göztepe'de 3 genç kız, araç seyir halindeyken camdan dışarı çıktılar. Hatta daha da fazlasını yaptılar. O tehlikeli anlar kameralar tarafından görüntülendi.
AYAKLARINI DA ÇIKARDI
Bu görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Göztepe'de 3 genç kız, araç seyir halindeyken camdan dışarı çıktı. Bu da yetmedi, içlerinden biri ayaklarını da camdan çıkararak aracın dış tavanına yasladı. Araca sadece elleriyle tutunuyordu.
ŞOFÖR HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ
Genç kızın yola düşmesi an meselesiydi. Bu tehlikeli yolculuk, bir başka araçtakiler tarafından kaydedildi. Genç kızların bulunduğu aracın sürücüsü ise hiçbir şey yokmuşcasına hız kesmeden yola devam etti.
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