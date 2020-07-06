İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti

- İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti Beyoğlu'nda bir şahıs sevgilisini tabancayla karnından vurarak yaraladı Dakikalarca yerde bekleyen kadının arkadaşları elini tutarak sakinleştirdi Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sevgilisiyle tartışan bir adam, tabancayla onu karnından...

06.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:41

- İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti

Beyoğlu'nda bir şahıs sevgilisini tabancayla karnından vurarak yaraladı

Dakikalarca yerde bekleyen kadının arkadaşları elini tutarak sakinleştirdi

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sevgilisiyle tartışan bir adam, tabancayla onu karnından ve baldırında yaraladı. Yere yığılan kadın dakikalarca ambulans beklediği esnada, arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan sevgili ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde bir adam sevgilisiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkartan adam sevgilisini karnından ve baldırından vurarak yaraladı. Vücuduna aldığı isabetler sonrası kadın yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı tabancasıyla birlikte etkisiz hale getirerek kelepçeledikten sonra gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınmasının ardından yerde yaralı halde yatan kadın için sağlık ekipleri beklenilmeye başlandı. O esnada kadının arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

Kadının durumu iyi, saldırgan gözaltında

Bir süre olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadının yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan saldırgan ise polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde çalışma yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi Haber
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor Haber
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü Haber
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Berat Albayrak Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Mabel Matiz Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Bülent Uygun Henry Onyekuru Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Düğün Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: İstanbul'un göbeğinde kadına silahlı saldırı dehşeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:45:47. #1.14#
title