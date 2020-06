İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada Şişli'de akşamüstü brandasını aştığı bir büfeye giren hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosu çaldı.

Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında Şişli Fulya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü kimliği belirsiz bir şahıs, büfenin dış kısmındaki brandayı aşarak içeriye girdi. İçeride dakikalarca inceleme yapan hırsız, çekmeceleri tek tek karıştırdı. Çekmecelerde çalacak bir şey bulamayan hırsızın dikkatini yerdeki uzatma kablo ile duvarda asılı olan gitar çekti. Bir süre etrafına bakan şahıs, gitarı ve kabloyu yanında getirdiği çuvala koyarak kaçtı. İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ertesi gün iş yerine gelen sahibi İlhan Ercan, dış kısma çıktığında gitarın ve uzatma kablonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ercan, hırsızın girdiğini görerek polise şikayette bulundu.

"BEKÇİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Olay hakkında konuşan İlhan Ercan, "Buraya defalarca hırsızlar geldi. 3-4 defa burada malımıza zarar verdiler. UFO'larımızla ilgili problem yaşadık. Buradaki çeşmelerimize kadar söküp aldılar. Bizde bunun için buraya güvenlik kamerası taktırdık. Sonra güvenlik kamerası taktırdık. Kimdir bu neyin nesidir derken baktık ki kağıt toplayıcı şahıslarmış. Polisimizden daha fazla güvenlik istiyoruz, bekçileri göreve çağırıyoruz. Bunlarla ilgili çalışsınlar, bu hırsızlar artık bizi alın terimizi sömürmesinler. Artık bu işlerden bıktık, şahsın eşkali belli yüzü belli yani kendisi belli durumda. O kadar rahat tavırları var ki 5 dakika boyunca hırsızlık yapmaya çalışıyor ve her şeyi alıp götürüyor. Hiçbir şey olmamış gibi kendi yeriymiş gibi giriyor. Bu işlerin artık bir son bulmasını istiyorum" dedi.

"GİTAR ÇALDIĞINI GÖRE DEMEK Kİ MÜZİĞE KARŞI BİR İLGİSİ VAR"

"5 bin lira verdim kamera taktırdım" diyen Ercan, "Yüzü net her şeyi ortada, gittim şikayetçi oldum. Hırsızın bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Daha önceden 4 bin liralık şemsiyeme kadar her şeyi çaldılar. En son olarak da aile yadigarı olan gitarımı çaldılar. Uzatma kabloyu çaldılar, brandayı yırttılar şu an olanlar bunlar. Gitar çaldığını göre hırsızın demek ki müziğe karşı bir ilgisi var. Buradan Şişli Polis Merkezi Amirliğine sesleniyorum, bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsız yakalamak için çalışma başlattı.

