İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada

Beyoğlunda marketten alışveriş yaptıktan sonra eve giden 50 yaşındaki iki şahıs tarafından gasp edildi. Yere yatırılarak darp edilen adamın cebindeki 300 doları ve 125 lirayı gasp eden iki şüpheli kayıplara karıştı. Gasp anları kameralara yansırken mağdur adam ise gaspçıları peşinden kovaladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Ali Rıza Ateş markete girip alışveriş yaptı. Alışverişi yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola koyulan Ateş'in peşine kapşonlu ve cerrahi maskeli iki şahıs takıldı. Adımı bir süre takip eden şahıslar sokağa girdiklerinde yere yatırarak darp etmeye başladı. Bir süre darp ettikleri adamın cebindeki 300 doları ve 125 lirayı alan gaspçılar, ardından koşarak kayıplara karıştı. Yerden kalkan adamda bir süre gaspçıları kovaladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YERE YATIRIP ÖNCE DARP SONRA GASP ETTİLER

Şahısların ara sokaklara girerek izini kaybettirmelerinin ardından Ateş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ateş ile birlikte bir süre çevrede arama yaptı. Aramaların ardından olay yerine gelen polis ekipleri Çevredeki Vatandaşların da ifadelerine başvuran polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında gaspcıların eşgalini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"TEKME ATIP BENİ YERE DÜŞÜRDÜLER SONRA DA PARALARIMI ÇALDILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Ali Rıza Ateş, "Ben marketten çıktım köşeyi döndüğüm esnada iki kişi bana tekme atarak beni yere düşürdü. Elimi cebime sokup dolarları ve liraları aldılar. Düştüğüm için ayağım ağrıyor şahıslar iki kişiydi" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte emniyete giden Ateş gaspçılardan şikayetçi oldu.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı