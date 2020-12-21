İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada

21.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:30

Beyoğlunda marketten alışveriş yaptıktan sonra eve giden 50 yaşındaki iki şahıs tarafından gasp edildi.

Beyoğlunda marketten alışveriş yaptıktan sonra eve giden 50 yaşındaki iki şahıs tarafından gasp edildi. Yere yatırılarak darp edilen adamın cebindeki 300 doları ve 125 lirayı gasp eden iki şüpheli kayıplara karıştı. Gasp anları kameralara yansırken mağdur adam ise gaspçıları peşinden kovaladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Ali Rıza Ateş markete girip alışveriş yaptı. Alışverişi yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola koyulan Ateş'in peşine kapşonlu ve cerrahi maskeli iki şahıs takıldı. Adımı bir süre takip eden şahıslar sokağa girdiklerinde yere yatırarak darp etmeye başladı. Bir süre darp ettikleri adamın cebindeki 300 doları ve 125 lirayı alan gaspçılar, ardından koşarak kayıplara karıştı. Yerden kalkan adamda bir süre gaspçıları kovaladı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YERE YATIRIP ÖNCE DARP SONRA GASP ETTİLER

Şahısların ara sokaklara girerek izini kaybettirmelerinin ardından Ateş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ateş ile birlikte bir süre çevrede arama yaptı. Aramaların ardından olay yerine gelen polis ekipleri Çevredeki Vatandaşların da ifadelerine başvuran polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında gaspcıların eşgalini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"TEKME ATIP BENİ YERE DÜŞÜRDÜLER SONRA DA PARALARIMI ÇALDILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Ali Rıza Ateş, "Ben marketten çıktım köşeyi döndüğüm esnada iki kişi bana tekme atarak beni yere düşürdü. Elimi cebime sokup dolarları ve liraları aldılar. Düştüğüm için ayağım ağrıyor şahıslar iki kişiydi" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte emniyete giden Ateş gaspçılardan şikayetçi oldu.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada
İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan İsmail Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Arto Seren Serengil Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Çağdaş Atan Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Londra İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'un göbeğinde gasp anları kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:30:44. #1.14#
title