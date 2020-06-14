İstanbul'un göbeğinde feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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İstanbul'un göbeğinde feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı Etiler Tepecik Yolu'nda süratli seyreden motosikletli, Alman iş adamına cipine çarptı Yere savrulan 17 yaşındaki gençlerden biri hayatını kaybetti Etiler Tepecik Yolu'nda cip ile seyir halinde olan Alman iş adamı Martin...

14.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:55

İstanbul'un göbeğinde feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Etiler Tepecik Yolu'nda süratli seyreden motosikletli, Alman iş adamına cipine çarptı

Yere savrulan 17 yaşındaki gençlerden biri hayatını kaybetti

İSTANBUL - Etiler Tepecik Yolu'nda cip ile seyir halinde olan Alman iş adamı Martin Wetjen'in aracına, siteye giriş yaptığı esnada motosikletle süratli şekilde seyreden 17 yaşındaki genç sürücü çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, gençlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer gencin ise yaşama savaşı verdiği öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Etiler Tepecik Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 RP 2766 plakalı cip ile seyir halinde olan Almanya uyruklu iş adamı Martin Wetjen, eşiyle birlikte misafirlik için Tepecik Yolu üzerindeki bir siteye doğru gitmek üzere yola koyuldu. İş adamı Wetjen sitenin girişine geldiği esnada iddiaya göre sinyal vermeden içeriye girmek istedi. O esnada cadde üzerinde aynı istikamette 35 DC 8978 plakalı motosiklet ile arkadaşı İshal Kuşoğlu ile birlikte süratli bir şekilde seyir halinde olan Muhammed Emir Kömürlü (17), cipin sağ tarafından geçmek istedi. Ancak motosikletli genç önüne kıran cipe çarparak havalandıktan sonra arkadaşıyla birlikte yere savruldu. Sitenin girişindeki kaldırıma ve betona çarpan gençler ağır şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kazayı gören cipteki kadın şoke oldu

Görüntülerde, cip sürücüsü aniden direksiyonu sitenin girişine kırıyor. O esnada motosiklet sürücüsü aracın sağ tarafından geçmek istiyor. Motosikletli araca çarparak yolcusuyla birlikte yere savruluyor. Kazayı gören kadın şok olmuş halde araçtan çıkarak güvenlik görevlisine doğru koşuyor. Sesleri duyan vatandaşlar da koşarak olay yerine geliyor. Güvenlik görevlisi ise telefonla sağlık ekiplerini arıyor.

17 yaşındaki genç öldü arkadaşı yaşam savaşı veriyor

Kazanın ardından güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Muhammed Emir Kömürlü'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, İshak Kuşoğlu'nu ise Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gençlerden Kömürlü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kuşoğlu'nun ise hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Kömürlü, dün Sarıyer Kocatepe Doğanevler Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alman iş adamı ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Öte yandan kazanın ardından bir gayrimenkul şirketinde Finans Direktörü olarak görev yaptığı öğrenilen Alman iş adamı Martin Wetjen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan sürücü, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Bilinçsiz bir şekilde girmiş ve sinyal vermemiş"

Kazayla ilgili konuşan motosikletli kurye Metin Altun, "Motosikletli biraz hızlıymış ama sonuçta siteye giren kişinin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok bilinçsiz bir şekilde girmiş ve sinyal vermemiş. Sinyal verse bile dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü mesafe çok kısa, motorcu araba gibi değil. Bizde ABS yok vurduğu zaman bu motorla 5-10 metre ileride duruyor. Hatalı büyük ihtimalle araç, çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür olaylar çok yaşanıyor. Motosikletlileri çok fazla dikkate almıyor. Allah rahmet eylesin, o da bir can ailesi vardı" dedi.

İstanbul'un göbeğinde feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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