İstanbul'un göbeğinde çocuklara korkunç tuzak
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İstanbul'un göbeğinde çocuklara korkunç tuzak

İstanbul'un göbeğinde çocuklara korkunç tuzak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Tarlabaşı'nda iddialara göre bir dernek, yurtdışından aldığı fonlarla Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklara LGBTİ+ ve PKK propagandası yapıyor.

İstanbul Tarlabaşı'nda iddialara göre bir dernek, yurtdışından aldığı fonlarla Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklara LGBTİ+ ve PKK propagandası yapıyor.

İddialara göre, Tarlabaşı'nda faaliyet gösteren bir dernek, LGBTi+ ve PKK propagandası yapıyor. Dernek, iddiaya göre, Kobani olaylarında çocuklara çıkarttırdığı dergide PKK propagandası yaptı. HDP ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen dernek, Arap, Türk ve Roman çocuklara, gençlere ve kadınlara Kürtçe öğretiyor. Öte yandan derneğin 'Parlayan Çocuklar' adlı dergisinde 'Kobane Konuşmaları' yazısında çocukların ağzından PKK/PYD propagandası yapıldığı iddia ediliyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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