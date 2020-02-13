İstanbul'un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı

13.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:04

Nişantaşı'da işlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan iki sürücü arasında trafik kavgası çıktı. Kavga sonucunda sürücülerden biri diğerini bıçakla yaralayarak kayıplara karıştı.



Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki A.S., 34 Z 1624 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyretmeye başladı. O esnada beyaz renkli bir otomobil ile giden kimliği belirsiz şahısla A.S. arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar yumruklaşmaya başladı. Devam eden kavga sonucunda beyaz otomobilin sürücüsü, A.S.'yi göğsünden 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın ardından yaralı genç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nişantaşı'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Caddenin ortasında kalan araç nedeniyle ise trafikte yoğunluk meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA