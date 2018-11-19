İstanbul'un Göbeğinde Balerin Heykeline Tecavüz Girişimi

İstanbul'da Maltepe Yalı mahallesi Beşçeşmeler'de bulunan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği tarafından sergilenen ilk balerin olan Meriç Sümen heykeline saldırıda bulunuldu.

"Türkiye'de ilkler" temalı sergideki Zeliha Kılıçoğlu ve Mirza Erdem tarafından yapılan Türkiye'nin ilk balerini Meriç Sümen heykeline gece geç saatlerde saldırıda bulunuldu.

"HEYKELE TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI"

Görgü tanıkları ise olayı şöyle anlattı: "2 kadın, 4 erkekten oluşan bir grup, heykelin bulunduğu yere geldi, içlerinde alkollü olan bir erkek pantolonunu indirerek sokakta sergilenen heykele tecavüz etmeye çalıştı. Çevredeki esnaflardan birinin müdahalesi sonucu grup kaçtı. Daha sonra tekrar gelerek heykeli devirip kırdılar."

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği Başkanı İnci Şenel, herhangi bir güvenlik kamerasının olayı kaydetmediğini ve suçluları tespit edemediklerini ve şikayetçi olamadıklarını anlatarak "Çok üzücü bir olay. Ahlaki değerlerin bu kadar yerle bir olduğunu bir kez daha görmek beni çok şaşırttı. Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.