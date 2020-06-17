İstanbul'un göbeğinde 5 asırlık bostan
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İstanbul'un göbeğinde 5 asırlık bostan

Piyalepaşa Camii'nin bitişiğinde olan ve en az 450 yıllık olduğu tahmin edilen bostan geçmişten günümüze ulaşıyor.

İstanbul'un göbeğinde 5 asırlık bostan
17.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:49

Piyalepaşa Camii'nin bitişiğinde olan ve en az 450 yıllık olduğu tahmin edilen bostan geçmişten günümüze ulaşıyor. 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un göbeğinde yer alan Piyalepaşa Cami'nin hemen bitişiğindeki 6 buçuk dönümlük ve 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan, bugün de ekilmeye devam ediliyor. Mimar Sinan'ın 1573'te inşa ettiği Piyalepaşa Camii'nin yanında yer alan bostan, tarihten izler taşıyor. En az 450 yıllık olan bostan drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde şehrin ortasında yer alan bostan dikkat çekti.

"Ekiyoruz, biçiyoruz ve gelen müşterilerimize taze taze satıyoruz"

12 yıldır bostanda çalışan Mevlüt Özen, "443 yıllık tarihi var. Ben 12 senedir işletiyorum. Daha önce rahmetli Seyit amca vardı. Ekiyoruz, biçiyoruz ve gelen müşterilerimize taze taze satıyoruz. Ne ararsanız var burada. Elimdeki de kara lahana gelen müşterilerimize direkt veriyoruz, bekletmiyoruz" dedi.

"6 senedir buraya geliyorum"

Sürekli bu bostandan alışveriş yaptığını söyleyen Sinan Baraz, "6 senedir buraya geliyorum. Yakın olarak bir bu bostan var. Baya eski 400 yıldan fazladır. Topraktan direkt biçip veriyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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