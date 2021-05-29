İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi
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İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İstanbul Valiliğince ikindi namazı öncesinde düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mevlithanlar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve dönemin şehit ve gazileriyle tüm şehitler için dualar okundu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına riayet eden vatandaşlar, dualarla programa eşlik etti.

Program ikindi namazının ardından sona erdi.

İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi
İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi
İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi
İstanbul'un fethinin 568. yılı kapsamında mevlit programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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