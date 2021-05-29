İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
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İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında gerçekleştirilen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, tarihin akışını değiştiren İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikler, Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gerçekleştirilen gösteriyle devam etti. Gösteride, İstanbul'u 21 yaşında fethederek çağ açıp çağ kapatan ve Osmanlı'yı dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üstündeki görseline yer verildi.

Fethe dair bilgilerin de seslendirildiği coşkulu kutlamada, fethin sembolü Ayasofya'nın semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
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