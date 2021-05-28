İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de "mehterli yürüyüş"le kutlandı
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İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de "mehterli yürüyüş"le kutlandı

İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de 'mehterli yürüyüş'le kutlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Düzce'de mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Düzce'de mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

"Fetih Ruhu Düzce'de" etkinliği çerçevesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'nda toplanan sivil toplam kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Düzce Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de 'mehterli yürüyüş'le kutlandı
İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de 'mehterli yürüyüş'le kutlandı
İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de 'mehterli yürüyüş'le kutlandı
İstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce'de 'mehterli yürüyüş'le kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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