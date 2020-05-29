İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor
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İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla kentin simge yerlerinden Yürüyüş Yolu'nda konser verdi.

29.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla kentin simge yerlerinden Yürüyüş Yolu'nda konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan marşlarla yürüyüşüne başlayan ve buradan Yürüyüş Yolu'na geçen mehteran takımı, vatandaşlarca alkışlarla karşılandı.

Yürüyüş Yolu'nun ortasında duran mehteran takımı, burada vatandaşlara Fetih Marşı çaldı.

Vatandaşlar da mehteran takımının söylediği marşlara eşlik etti.

Mehteran takımının konseri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İzmit Şubesi mevkisinde sona erdi.

İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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