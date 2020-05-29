İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor
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İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çoşkuyla kutlandı.

İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor
29.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:50

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen programla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü çoşkuyla kutlandı.

Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kılıç kalkan gösterisi ile sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserleriyle devam etti.

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un fethinin 567. yılının şükürle, coşkuyla, iftiharla idrak edildiğini belirterek, "Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i, müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz." dedi.

Topkapı Sarayı'ndan, Sur-u Sultani ve Babü's- Selam kapısından seslendiğini dile getiren Yerlikaya, fetih programlarını himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, İstanbul'a ezelden gönül verdiklerini anlatarak ve fethin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti:

"Bu görkemli şehir, adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan, O ordu, ne güzel ordudur...' Efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan Hazretleri 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım Bayezıt… ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul, bizim için peygamber sözüdür.

Osman Gazi'nin vasiyeti, Akşemsettin'in duasıdır. Sultan Mehmet, işte böyle bir hasretin mirasçısıdır, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun, daim olsun inşallah. Aziz İstanbullular, Kutlu Fetih; genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil; peygamber müjdesinin, ilay-ı kelimetullah misyonunun, büyük bir dehanın eseridir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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