İstanbul'un fethinin 567. yılı etkinlikleri
İstanbul'un Fethi'nin 567.yılı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile Arslanbek Sultanbekov, ortak konser verecek.
28.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:13
İstanbul'un Fethi'nin 567.yılı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile Arslanbek Sultanbekov, ortak konser verecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Fethi'nin 567.yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
Etkinlik, yarın Topkapı Sarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA