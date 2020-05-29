İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yayımladığı mesajla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yayımladığı mesajla İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı.

Karamustafa, mesajında, "çağ kapatıp, çağ açan" büyük zaferin yıl dönümünde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han ile kahraman askerlerini saygı, rahmet ve minnetle andı.

İstanbul'un, Türk-İslam tarihi bakımından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karamustafa, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kentin dünyanın en gözde şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu güzel şehrin ecdadın kendilerine en güzel emaneti olduğunu aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca üç kıtada hakimiyet kuran ve hem kendi döneminin hem de dünya tarihinin en güçlü devletlerinden biri olma özelliği taşıyan Osmanlı Devleti, 29 Mayıs 1453'teki bu muhteşem zaferle sadece Bizans İmparatorluğu'nun varlığına son vermekle kalmamış, İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasını ve Türk-İslam varlığının başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya duyurulmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin en değerli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han, bu büyük zaferle dünyayı Orta Çağ karanlığından kurtarmış ve Yeni Çağ'a ulaştırmıştır. Fatih Sultan Mehmet, hoşgörülü ve adaletli yönetimi ile de gönülleri fethetmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.' şeklindeki sözleri ile müjdelediği bu kutlu zaferin 567. yıl dönümünde ecdadımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şanlı zaferimizin yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA