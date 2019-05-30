İstanbul'un fethinin 566. yılında Maltepe'de kutladı

İSTANBUL'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.Sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi. Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirildi. Programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.



Kaynak: DHA

- İstanbul