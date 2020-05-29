İstanbul'un Fethi Özel Konseri
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İstanbul'un Fethi Özel Konseri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca I·stanbul'un fethinin 567. yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla organize edilen "İstanbul'un Fethi Özel Konseri"nde sanatçılar Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdogˆan ve I·brahim Sadri seslendirdikleri marş, türkü ve şiirlerle fetih coşkusu yaşattı.

İstanbul'un Fethi Özel Konseri
29.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca I·stanbul'un fethinin 567. yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla organize edilen "İstanbul'un Fethi Özel Konseri"nde sanatçılar Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdogˆan ve I·brahim Sadri seslendirdikleri marş, türkü ve şiirlerle fetih coşkusu yaşattı.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, fethin ruhuna yaraşır bir konser düzenledi.

Cumhurbas¸kanlıgˆı ve I·letis¸im Bas¸kanlıgˆı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan İstanbul'un Fethi Özel Konseri'nde Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdogˆan ve I·brahim Sadri sahne alarak, seslendirdikleri marş, türkü ve şiirlerle dinleyicilere fetih coşkusu yaşattı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, "Fetih Marşı", "Bil Oğlum", "Plevne Marşı", "Kerkük Zindanı", "Yemen Türküsü", "Er Meydanı", "Çanakkale Türküsü", "Altın Hızma", "Malazgirt'ten Başlar Türk'ün Seferi", "Sivastopol Marşı" ve "Bu Bayrak" adlı eserler ile "Bir Mucize Olaydı" şiirini seslendirdi.

Kabaklı, İstanbul'un fethini kutlayarak, "Bugün İstanbul'un fethi günü. Ne mutlu ki bize, öyle atalarımız, öyle ceddimiz var ki bize bu güzel şehri armağan etmişler. Ecdadımızdan Allah razı olsun, ruhları şad olsun. Biz millet olarak müjdelenmişiz. 'İstanbul muhakkak fethedilecek, onu fetheden komutan ne büyük komutan.' Peygamber Efendimizin hadisi." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız bu şehre büyük emek verdi"

Sunucu ve şair İbrahim Sadri de "Merhaba", "Canım İstanbul", "Sürgün Ülkeden" ve "Dua" şiirlerini okudu.

İstanbul'un aşık olunmuş bir şehir olduğunu ifade eden Sadri, yüzyıllar öncesinden bugüne dek bu kadim şehrin her gün yeni yüzünü ve pencereleri açmaya devam ettiğini söyledi.

Sadri, "Çok kıymetli Cumhurbaşkanımız bu şehre büyük emek verdi, vermeye de devam ediyor. Onun bu şehre yaptığı hizmetleri her birimiz yakinen biliyoruz. Allah bu hizmetleri daim kılsın." diye konuştu.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ise "Ölürüm Türkiyem", "Şehitler Ölmez", "Kızıl Elmam", "Gittiler", "Dile Gel Anadolu", "Mucize", "Senin Umurunda Mı", "Al Beyazım", "Bu Vatan Kimin", "Türkümüz Bizim" adlı parçaları seslendirdi.

Programın sonunda konuşan Yıldızdoğan, "Biz bize yeteriz. Bu asil ve yüce millet 15 Temmuz'da mucizeyi gösterdi. Dünyayı saran koronavirüs karşısında bu millet bir oldu, beraber oldu, evlerinde kaldı ama millet ve toplum şuuru ile az zayiatla atlattık." diye konuştu.

İstanbul'un bir sevda olduğunu ifade eden Yıldızdoğan, İstanbul Fetih Şöleni'nde bir ve beraber olunduğunu belirterek, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bir olacağız, beraber olacağız, güçlü, müreffeh Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Konserde zaman zaman İstanbul görsellerine yer verildi. Binlerce kişinin takip ettiği konser, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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