İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 568. YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ VE GALATA KULESİ'NDE SKY MAPPİNG GÖSTERİSİ

İstanbul DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı.

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında önce Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye'de ilk kez kullanılan gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya Camii Galata Kulesi duvarlarında özel bir gösteri düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı