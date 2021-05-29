İstanbul'un fethi'nin 568. yıldönümünde Ayasofya Camii ve Galata Kulesi'nde sky mapping gösterisi

İstanbul DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı.

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında önce Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye'de ilk kez kullanılan gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya Camii Galata Kulesi duvarlarında özel bir gösteri düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı