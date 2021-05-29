İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı
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İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında Ayasofya semalarında ve Galata Kulesi duvarlarında görsel etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü kutlandı.

Etkinlik kapsamında önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye'de ilk kez kullanılacak gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya semalarında özel bir gösteri düzenlendi. Galata Kulesi'nde ise ışık ve video haritalama (mapping) gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü ışık gösterileriyle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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