İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı
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İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı

İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Haberler | Güncel

İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı Gaziosmanpaşa Belediyesi Mehter Takımı, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünde Bağlarbaşı Caddesi'nde mehter marşları çalarak yürüyüş yaptı.

İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Mehter Takımı, İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünde Bağlarbaşı Caddesi'nde mehter marşları çalarak yürüyüş yaptı.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü nedeniyle Gaziosmanpaşa Belediyesi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bir taraftan Gaziosmanpaşa Belediyesi Mehter Takımı sokaklarda mehter marşları çalarken diğer yandan gençlik merkezi öğrencileri ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret edilip dualar edildi. Gaziosmanpaşalılar tarafından coşkuyla kutlanan ve yoğun ilgi gören mehter takımına vatandaşların bir kısmı camdan eşlik ederken bir kısmı da telefonlarına sarılarak bu anları kayda aldı.

İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı
İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı
İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı
İstanbul'un Fethi Gaziosmanpaşa'da mehter marşlarıyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog

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