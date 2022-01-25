İstanbul'un farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında...
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, söz konusu paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.