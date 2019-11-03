İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar

İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar

03.11.2019 14:58
İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar
Kaynak: DHA
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