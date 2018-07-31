İstanbul'un En Temiz Yağını Sarıyer Kullanıyor

Şehrin karmaşasından uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için gözler doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Sarıyer'e çevriliyor. Muhteşem manzarası, yemyeşil doğası ve restoranlarıyla ünlü olan Sarıyer tam bir keyif rotası. Sarıyer Belediyesi de ilçeye gelen misafirlerin keyifli vakit geçirmesi için denetimlerine bir yenisini daha ekledi. Restoranlarda kullanılan bitkisel atık yağın denetlenmesi, ilçe sakinleri ve misafirlerin Sarıyer'in birbirinden eşsiz lezzetlerini gönül rahatlığıyla tatması için Çevre Koruma ve Denetim Zabıta Ekibi kuruldu. Proje kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşümü ile ilgili olarak 2018 yılının ilk 6 ayında, 205 bin 662 litre atık yağ toplayan zabıta ekipleri, daha sağlıklı bir çevre için çalışıyor.

ESNAF BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki zabıta memurları, eğitim faaliyetleri ve iş yeri denetimlerini yürütüyor. Yaklaşık 10 aydır çalışmalarını aralıksız sürdüren ekip, Sarıyer'de yemek üreten tüm iş yerlerini denetledi. Bitkisel atık yağların merdiven altı işletmelerin eline geçmemesi için çalışmalarını sürdüren zabıtalar, bitkisel yağ polar ölçüm cihazıyla yağlardaki kanserojen madde miktarını ölçüyor.Polar seviyesi 25 ve üzerinde olan yağlar kontrol dahilinde yenileniyor.Yağların 2 ve üzerinde kullanıldığı zaman içerisindeki kimyasal ve fiziksel yapısının bozulduğu anlatılarak esnaf bilinçlendiriliyor.

EN HIZLI GELİŞEN İLÇE

Alanında öncü atık yağ toplama şirketlerinin verilerine göre Sarıyer, İstanbul genelinde bitkisel atık yağ toplama miktarının en kısa sürede, en hızlı şekilde arttığı ilçe oldu. Sarıyerli esnaflar ise bitkisel atık yağın denetimi ve kontrolü konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, yapılan denetimlerden oldukça memnun olduklarını vurguladı.