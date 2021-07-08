İstanbul'un en küçük ilçesine, ikinci Millet Bahçesi geliyor
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İstanbul'un en küçük ilçesine, ikinci Millet Bahçesi geliyor

İstanbul'un en küçük ilçesine, ikinci Millet Bahçesi geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi olan Güngören'e ikinci 'Millet Bahçesi' geliyor.

İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi olan Güngören'e ikinci 'Millet Bahçesi' geliyor. Güneştepe Mahallesi'nde hayat bulacak proje ile Güngörenli vatandaşlar daha çok yeşile ve yaşam alanına kavuşmuş olacak.

İstanbul Güngören'de eski stadyumun yerine yapılacak olan ilk Millet Bahçesi'nin ardından bir yenisi daha Güneşte Mahallesi'ne yapılacak. Güngören Belediyesi tarafından yürütülen projenin en kısa sürede hayata geçmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu proje sayesinde İstanbul'un en yoğun ilçesi, ikinci Millet Bahçesi'ne kavuşmuş olacak. 22 bin metrekare alana sahip olacak olan projede koşu parkurları, yürüyüş ve dinlenme alanları yer alacak. İstanbul'un en kalabalık ve en yoğun yapılaşmasının olduğu Güngören'de belediyenin yoğun çalışmaları neticesinde daha yeşil ve ferah bir semt oluşturmak amacıyla projelendirilen ikinci Millet Bahçesi'nde engelsiz çocuklar için de özel bir oyun alanı mevcut olacak. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan projenin en kısa sürede tamamlanarak Güngörenli vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul'un en küçük ilçesine, ikinci Millet Bahçesi geliyor
İstanbul'un en küçük ilçesine, ikinci Millet Bahçesi geliyor
İstanbul'un en küçük ilçesine, ikinci Millet Bahçesi geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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