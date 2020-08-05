İstanbul'un en güzel köylerinden Tosunköy'de çiftçilik hala geçim kaynağı İstanbul'un tarihi dokusuyla en eski köylerinden olan şimdiki adıyla Dursunköy, eski adıyla Tosunköy, İstanbul'da hala çiftçilik ile geçimine devam eden insanların yaşadığı sayılı köylerden olmasıyla birlikte köy kültürünü korumaya devam ediyor.

İstanbul'un tarihi dokusuyla en eski köylerinden olan şimdiki adıyla Dursunköy, eski adıyla Tosunköy, İstanbul'da hala çiftçilik ile geçimine devam eden insanların yaşadığı sayılı köylerden olmasıyla birlikte köy kültürünü korumaya devam ediyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Dursunköy, Kanal İstanbul Projesi ile birlikte adını duyurdu. 500 nüfuslu Tosunköy'de halk, tarihten gelen köy kültürünü hala korumaya devam ediyor. Çiftçilik ile geçimini sürdüren Tosunköy halkı mega projelere komşu olan köylerinde sezonun başlamasıyla birlikte çiftliklerinden ilk hasatlarını almaya başladı. - İSTANBUL Kaynak: İHA