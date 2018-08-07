İstanbul'un En Büyük Eksiği Yeşil Alan

DÜNYA genelinde 89 şehir baz alınarak yapılan araştırmaya göre, İstanbul dünyanın en sağlıklı kentleri sıralamasında sondan ikinci oldu. İstanbul'daki betonlaşma ve yeşil alan sayısının yetersiz görülmesi de medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Ajans Press, dünyanın en sağlıklı kentlerini konu alan araştırmayı inceledi. Spotahome verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, İstanbul dünyanın en sağlıklı kentleri sıralamasının sondan ikinci oldu. Dünya genelinde 89 şehir baz alınarak hazırlanan raporun ilk sırasına ise Amsterdam yerleşti. Böylelikle, Amsterdam'ın 10 kriter üzerinden ortalama 6,97 puan aldığı görüldü. Amsterdam'ı, Oslo (Norveç), Rotterdam (Hollanda), Münih (Almanya) Berlin (Almanya), Tallinn (Estonya), Adelaide (Avustralya), Viyana (Avusturya), Perth (Avustralya) ve Helsinki (Finlandiya) gibi çeşitli kentler sırasıyla takip etti.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜK EKSİĞİ YEŞİL ALAN

İstanbul'daki betonlaşma ve yeşil alan sayısının yetersiz görülmesi medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul ise bu listenin 88'inci sırasında yer alırken 3,46 puanda kaldığı saptandı. Farklı kriterlere göre değerlendirmeye tabii tutulan raporda, İstanbul'un yeşil alan kriterinde sadece 1,32 puan aldığı görüldü. Türkiye'den farklı şehirlerde bu listede yer alırken, Bursa'nın 4,61 puanla 72'nci, İzmir'in ise 3,79 puanla 83'üncü sırada yer aldığı kaydedildi. İzmir ve Bursa'nın İstanbul'un önünde yer almasının en büyük sebebi de yeşil alan kriterinde daha yüksek puana sahip olmaları oldu. - İstanbul