İstanbul'un en başarılı İlçe Belediye Başkanı, ikinci kez Gökhan Yüksel oldu
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İstanbul'un en başarılı İlçe Belediye Başkanı, ikinci kez Gökhan Yüksel oldu

İstanbul'un en başarılı İlçe Belediye Başkanı, ikinci kez Gökhan Yüksel oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SONAR araştırma şirketinin İstanbul genelinde gerçekleştirdiği İlçe Belediye Başkanları performans değerlendirmesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 39 Belediye Başkanı içerisinde ilk sırada yer aldı.

SONAR araştırma şirketinin İstanbul genelinde gerçekleştirdiği İlçe Belediye Başkanları performans değerlendirmesinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 39 Belediye Başkanı içerisinde ilk sırada yer aldı.

SONAR'ın Nisan ayında gerçekleştirdiği ankete katılanlara yöneltilen, "Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır?" sorusuna verilen cevaplara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, % 56.9 oranla en başarılı "büyükşehir belediye başkanı" olarak ön plana çıktı. İstanbul'un 39 ilçe belediye başkanı için sorulan aynı soruya Kartal'dan katılanların yüzde 67.2'si Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i başarılı bulduğunu ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, bu oran ile birlikte İstanbul'da görev yaptığı ilçede en yüksek başarı oranına sahip 1. belediye başkanı olmayı başardı. Başkan Gökhan Yüksel, Sonar Araştırma şirketi tarafından 1 Kasım - 27 Aralık 2020 tarihinde yapılan ankette de yüzde 66.6'lık oranla 'İstanbul'un En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' olarak takdir görmüştü.

Büyük hizmet seferberliği

Göreve geldiği günden bu yana birçok ilke imza atan Başkan Gökhan Yüksel, seçim döneminde söz verdiği projeleri birer birer gerçekleştirmeye devam ediyor. Yine bu dönemde vatandaşların taleplerini, sorunlarını belediyeye kolayca ulaştırmaları ve söz konuş talep ve sorunlara hızlı çözüm sağlanması için Komşu İletişim Merkezi kuruldu. İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Kartal Kariyer Merkezi hayata geçirildi. Cevizli Meydan Projesi'nin 1.etabı kısa sürede tamamlanarak Komşuluk ve Dayanışma Meydanı adıyla hizmete açıldı. En fazla kreşe sahip kamu kurumu olan Kartal Belediyesi'nin, 15. kreşinin açılışı yapıldı. İlçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilirken yepyeni parklar da hizmete açıldı. İlçe genelindeki tüm bozuk yollar asfaltlanırken, İSKİ ile koordineli çalışılarak sel sorununu sona erdirecek altyapı önlemleri alındı. - İSTANBUL

İstanbul'un en başarılı İlçe Belediye Başkanı, ikinci kez Gökhan Yüksel oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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