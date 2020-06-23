İstanbul'un emniyeti Zafer Aktaş'a emanet
İstanbul'un emniyeti Zafer Aktaş'a emanet Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a devrediyor.
23.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:35
İstanbul'un emniyeti Zafer Aktaş'a emanet
İSTANBUL - Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a devrediyor.
15 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Adana eski Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a devrediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Çalışkan, Aktaş'ı emniyetin avlusunda karşıladı.
Kaynak: İHA