İstanbul'un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor
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İstanbul'un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor

İstanbul'un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı "İstanbul'da Perdeler Kapanmasın" projesi çerçevesinde, bu hafta sonu açık alanlarda ve İBB Kültür Merkezlerinde tiyatro sanatçıları seyircisiyle buluşuyor.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikler cumartesi ve pazar günü; Kadıköy Yoğurtçu Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile İstanbul'un iki yakasında yer alan 10 İBB Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da parklarda, İBB Kültür Merkezleri'nde perdeleri açarak, aylar sonra tiyatro sanatçılarını alkış sesleri ile buluşturmayı amaçlayan projenin ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı'nda gerçekleştirildi.

İBB Kültür Merkezleri'nde bu hafta sonu başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz- 22 Ağustos tarihleri arasında her hafta devam edecek.

Tiyatroseverler, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün 2 farklı oyun olmak üzere toplamda 22 oyun, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından yayınlanacak

Kaynak: Bültenler

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