İstanbul'un deniz taksi mezarlığı
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İstanbul'un deniz taksi mezarlığı

İstanbul'un deniz taksi mezarlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

İstanbul'da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi. Kullanılamaz haldeki 13 deniz taksi havadan görüntülendi.

İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu. Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı. Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı'nın Yediemin otoparkına götürüldü. Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda. Kaderine terk edilen, paslanmaya yüz tutmuş 13 deniz taksinin oluşturduğu deniz taksi mezarlığı havadan görüntülendi.

'Jet Fadıl'a devredilmişti

İstanbul deniz taksi projesi 2008 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme A.Ş'ye verildi. Proje 2012 yılında, 'Jet Fadıl' olarak da bilinen Fadıl Akgündüz'e devredildi. Akgündüz yönetiminde bir süre işletilmeye devam eden taksiler daha sonra çalıştırılmadı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yolcu taşıyabilen ve renklerini online olarak vatandaşların belirleyeceği 50 adet deniz taksinin hizmete gireceğini duyurmuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/İHA)

İstanbul'un deniz taksi mezarlığı
İstanbul'un deniz taksi mezarlığı
İstanbul'un deniz taksi mezarlığı
İstanbul'un deniz taksi mezarlığı
İstanbul'un deniz taksi mezarlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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