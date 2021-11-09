"İstanbul'un değişen turist profili yeni yatırımlara yön veriyor"

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un pandemiyle değişen Turist profilinin, yeni yatırımlara yön verdiğini söyleyen Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, "Ağırlığı giderek artan Arap turistler, şehrin Nişantaşı, Şişli gibi kozmopolit bölgelerinde ev konsepti tercih ediyor. Yeni yatırımlarda rezidans ve lüks apart oteller öne çıkıyor" dedi.

Pandemide durma noktasına gelen turizm sektörü 2021'de yeniden hareketlendi. Türkiye'nin en çok turist çeken illerinden İstanbul, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2021'in ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 111,85 artışla 6 milyona yakın turisti ağırladı. İstanbul'da otel doluluklarında Kurban Bay-ramı'ndan bu yana bir artış yaşandığını belirten Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, "İstanbul 9 ayda 6 milyona yakın ziyaretçiyle geçen yılki toplam turist sayısını geçmeyi başardı. Eylül ayında İran, Irak gibi Ortadoğu coğrafyasının yanı sıra Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan gelen yabancı turist ve gurbetçilerin oranında bir artış yaşandı. Yeniden başlayan fuar ve kongrelerin de etkisiyle hareketliliğin yıl sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Pandemide dünyada çok sayıda destinasyonun kapalı olması, İstanbul'a avantaj sağladı" dedi.

İSTANBUL'UN TURİST PROFİLİ DEĞİŞTİ

Irak, İran, Kuveyt, Ürdün gibi Arap ülkelerinden gelen taleplerde dikkat çekici artışlar olduğuna dikkat çeken Mahir Samancı, "Pandemi İstanbul'un turist profilini değiştirdi. Pandemi öncesinde en çok gelir getiren Avrupalı turistin yerini Araplar aldı. Biz de bu dönemde İran, Ürdün, Kenya ve Yunanistan'dan gelen gruplarla Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını ağırladık. Pandemi döneminde esnek davranarak butik otel sistemine geçtik. Üst gelir grubuna hizmet verdiğimiz için hedeflediğimiz karlılığı yüzde 70 tutturduk. Pandemi nedeniyle talepler erken rezervasyondan çok son dakika olarak gerçekleşse de turist akışı hareketli" diye belirtti.

2022'DE REKABET ALEVLENECEK

İstanbul'da Nişantaşı, Şişli gibi alışveriş merkezlerine, Sultanahmet gibi tarihi mekanlara yakın konumda yer alan otellerin turistlerin tercihinde ilk sırada yer aldığını belirten Mahir Samancı, "Pandemi İstanbul'da yeni otel yatırımları için fırsat yarattı. İstanbul'da Turizm İşletmesi Belgeli 653 tesis, 129 bin 096 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Yatırımı süren 72 tesisin tamamlanmasıyla da 145 bin 934 yatak kapasitesine

ulaşılacak. İstanbul 2022'ye çok sıkı hazırlanıyor. Yeni yatırımlarla rekabet de alevlenecek. Bu dönemi yatırımla değerlendiren şirketler, rekabette öne çıkacak" diye ifade etti.

NİŞANTAŞI VE ŞİŞLİ'DE 2 YENİ APART OTEL

Pandemi ile İstanbul'un turist profilindeki değişimin yeni yatırımlara da yansıdığını kaydeden Samancı Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Samancı, "Artık turistler kendilerini güvende hissedebilecekleri ev konsepti arıyor. Turist sayısında belirgin artışların yaşandığı Ortadoğu bölgesinden bu yönde talepler yükseliyor. Yatırımlar da bu talebe göre şekilleniyor. 2021 Ocak'ta Nişantaşı'nda apart otel olarak geliştirdiğimiz Princely House projemize başladık. Şişli'deki Samancı Residence'ı olgunlaştırdık. Lüks apart otel kategorisindeki otelimiz 1+1, 2+1 ve 3+1 büyüklüğünde 26 daireden oluşuyor. Yeni yatırımlarımızla Ortadoğu'nun ev konsepti talebini karşılayarak rekabette üstün bir güç elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

İSTİKRARLI BÜYÜMEYE ODAKLANACAK

Yeni yatırımlarla istikrarlı büyümeye odaklanacaklarını belirten Mahir Samancı, "2012'de Şişli'de yer alan Halifaks Otel ile sektöre adım attık. Ardından yine aynı bölgede Buke Otel, Sultanahmet'te Yılsam Otel ile yatırımlarımıza yenilerini ekledik. Taksim'de yer alan Icon Otel'i bundan 8 ay önce bünyemize kazan-dırdık" diye sözlerine ekledi.