İstanbul'un cadde ve meydanlarında Kovid-19 sessizliği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'un cadde ve meydanlarında Kovid-19 sessizliği sürüyor

07.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:14
İstanbul'un cadde ve meydanlarında Kovid-19 sessizliği sürüyor

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam ediyor.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddelerdeki sessizlik devam ediyor.

İstanbulluların buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı sakinliğiyle dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'nde ise turistler izin belgelerini gösterdikten sonra kalabalığıyla ünlü caddeyi geziyor.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeritlerinde de turistlerin yanı sıra bazı vatandaşların evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardığı gözlendi.

Eminönü Yeni Cami ve çevresi ile Mısır Çarşısı yanındaki dükkanların bir kısmı hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde az sayıda turist tarihi alanları geziyor.

Anadolu Yakası'nda da ana meydan ve caddelerde Kovid-19 sessizliği devam ediyor.

Polis ekipleri de sık aralıklarla kurdukları kontrol noktalarında trafikteki araçları denetleyerek, araçlardakilerin izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan, İBB verilerine göre, kentte 11.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'un cadde ve meydanlarında Kovid-19 sessizliği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 11:20:51. #1.15#
title