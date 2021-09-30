İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. - Haberler
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İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL

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Haber: İstanbul'un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. - Haberler
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