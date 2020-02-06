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İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca...

İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:16
İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca...

'un birçok ilçesinde ve 'nin ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Küçükçekmece'de yapılan operasyonda saç tokasının içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonlarda 14'ü yabancı toplam 27 şahıs yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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