İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

Eyüpsultan'da Kemerburgaz bölgesi, Büyükçekmece'nin yüksek kesimleri ile Üsküdar Çamlıca'da karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.