İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
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İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

18.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:12

İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini arttıran aralıklı yağış görülüyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini arttıran aralıklı yağış görülüyor.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.

Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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