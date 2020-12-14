Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi
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Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi

14.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:19

Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgesi'nde hakim olan sis nedeniyle yolda görüş mesafesi düştü, yoğun trafik oluştu.

Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi

İSTANBUL - Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgesi'nde hakim olan sis nedeniyle yolda görüş mesafesi düştü, yoğun trafik oluştu. Sis'in etkili olduğu bölge havadan da görüntülendi.

Öğlen saatlerinden itibaren Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt Bölgesi'nde sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle E-5 karayolunda da görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle yolda trafik oluşurken bölge drone ile havadan da görüntülendi.

Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi
Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi
Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi
Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi
Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi
Görüş mesafesini düşüren sis görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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